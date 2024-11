Infortuni Juve, come sta Nico Gonzalez? Ecco quando potrebbe recuperare l’argentino bianconero

Infortunati Juve: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez e quali partite potrebbero ancora saltare. Tutti i dettagli

Giovanni Guardalà ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport sugli infortunati Juve. Di seguito le parole del giornalista sulle condizioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez e quali partite di Serie A e Champions League potrebbero ancora saltare:

PAROLE – «Douglas Luiz non ci sarà con il Milan e neanche con l’Aston Villa, stessa situazione per Nico Gonzalez. Non ci saranno neanche Adzic e Milik, l’unico che potrebbe esserci contro l’Aston Villa e non con il Milan è Vlahovic, anche se potrebbe essere un rischio visto anche le basse temperature».