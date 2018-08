Infortunio Asamoah: il ghanese esce per un problema al ginocchio durante Inter-Toro. I tempi di recupero del giocatore

Kwadwo Asamoah alza bandiera bianca nel secondo tempo di Inter–Torino. Il laterale sinistro ghanese è costretto al cambio per un problema al ginocchio. Al suo posto Spalletti ha fatto entrare Dalbert. Ora l’Inter dovrà vedere quali saranno i tempi di recupero del giocatore, fondamentale per gli equilibri del centrocampo. A rischio la sfida di sabato prossima in casa del Bologna.