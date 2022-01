ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Ballo-Tourè: il terzino del Milan esce in barella. Per lui la Coppa d’Africa potrebbe essere finita

Ballo-Toure è stato costretto ad abbandonare il campo di Senegal-Capo Verde (gara valida per gli ottavi di Coppa d’Africa) per infortunio. Infortunio muscolare all’inguine per il giocatore che ha lasciato il campo in barella.

l terzino del Milan Fodè Ballo-Tourè è subentrato all’82esimo del match al posto di Saliou Ciss, salvo poi uscire al 95′ per il problema fisico.