Infortunio Barella, ecco quando rientrerà il centrocampista

Infortunio Barella, emergono novità importanti sul rientro del giocatore dell’Inter. Quando si rivedrà in campo il centrocampista

Barella prosegue il suo recupero per riaggregarsi alla squadra, con l’infortunio che è praticamente lasciato alle spalle. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore dovrebbe unirsi ai compagni già martedì. In questi giorni infatti il giocatore dell’Inter si sta allenando da solo ad Appiano Gentile sfruttando anche la pausa per le nazionali. Il rientro in gruppo già da martedì gli permette di mettere a fuoco la partita di campionato contro la Roma.

Il big match avrà luogo il 20 Ottobre all’Olimpico, sarà una sfida ricca di emozioni tra due grandi squadre con molta voglia di far bene. Da una parte l’Inter che ha voglia di riconfermarsi tra le prime del campionato, dall’altra la Roma che vuole dimostrare di poter competere con le altre big. In tutto ciò Barella vorrà dare il suo contributo alla squadra dopo un periodo di stop a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo.