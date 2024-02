Infortunio Bonifazi, le condizioni del difensore del Frosinone

Infortunio Bonifazi, prosegue il percorso terapeutico del difensore in prestito dal Bologna dopo l’operazione al menisco

Prosegue il lavoro di recupero di Kevin Bonifazi dopo l’infortunio. Il difensore del Frosinone, in prestito dal Bologna, si è operato la settimana scorsa in seguito alla lesione del menisco. Oggi la squadra di Di Francesco è tornata in campo dopo la sconfitta contro la Juve, mentre il difensore ha continuato con la terapia. Di seguito il report dell’allenamento. Oltre a lui si sono allenati a parte Marchizza, Lusuardi e Oyono.

«Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Lecce. Attivazione tra palestra e campo, esercitazioni tecniche e partita a tema, questo il programma odierno. In gruppo Cuni. Differenziato per Marchizza, Lusuardi e Oyono. Terapie per Bonifazi. Domani mattina in programma una nuova seduta alla ‘Città dello sport’ di Ferentino».