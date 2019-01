Infortunio Bonucci, il difensore della Juventus esce per un problema muscolare: al suo posto entra Chiellini

All’11 del primo tempo, Leonardo Bonucci è rimasto a terra infortunato. Al bianconero è rimasta sotto la caviglia dopo aver mancato l’intervento su Correa. Il difensore della Juve è restato in campo fino al 40′ del primo tempo, ma poi non ce l’ha fatta e ha chiesto il cambio ad Allegri. Bonucci pare aver accusato un problema muscolare e al suo posto è entrato Chiellini. Tuttavia è ancora presto per individuare l’entità del suo infortunio. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.