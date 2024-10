Infortunio Calabria, tutto pronto per il ritorno in campo! Fonseca avvisato, ci sarà in quel match

Infortunio Calabria, ci siamo! Il calciatore del Milan è pronto per il rientro in campo! Fonseca avvisato, in quella partita ci sarà

Come riferito da calciomercato.com, il calciatore del Milan Davide Calabria è in recupero dall’ultimo infortunio muscolare. Le condizioni e le ultime:

PAROLE – «Difficile al momento esprimersi in maniera definitiva anche sul rientro di Davide Calabria e Matteo Gabbia. Il capitano rossonero è fuori dall’ultimo appuntamento prima della recente sosta per le nazionali, contro la Fiorentina. Una lesione al polpaccio sinistro che non è stata ancora pienamente superata e che lo ha costretto nelle ultime due settimane a svolgere un lavoro a parte. Le sue chance di recupero per Milan-Bruges sono poche al momento, rimandando alla gara col Bologna la data del possibile rientro».