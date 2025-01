Infortunio Conceicao, cosa è successo all’attaccante bianconero nel riscaldamento? Ecco le condizioni

Infortunio Conceicao prima di Juve Milan: il portoghese dà forfait! Cos’è successo e cosa filtra in vista dell’ipotetica finale

Colpo di scena poco prima del calcio d’inizio di Juve Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana dalla quale si decreterà quale sarà la sfidante dell’Inter nella finalissima del 6 gennaio a Riyadh. L’attaccante bianconero Francisco Conceicao è stato costretto a dare forfait all’ultimo, per un problema accusato nel corso del riscaldamento. Sfortunato il portoghese, su quale c’erano tutti i fari puntati fata la sfida da avversario contro suo padre Sergio, il quale è all’esordio sulla panchina rossonera.

Il giovane pare abbia lasciato il campo in lacrime consolato dai compagni di squadra. Piccolo problema per l’esterno portoghese, che era stato scelto inizialmente come titolare e che ora siederà in panchina. Al suo posto Thiago Motta sceglie di mandare in campo Kenan Yildiz. Da capire l’entità del problema anche in caso di passaggio del turno dei bianconeri: la sua presenza in un’ipotetica finale sarà in dubbio?