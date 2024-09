Infortunio Conceicao, BRUTTO STOP per il giocatore della Juventus. Le CONDIZIONI

Infortunio Conceicao, il portoghese si FERMA in allenamento! Ecco LE CONDIZIONI del giocatore della Juventus

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Francisco Conceicao della Juventus ha riscontrato un brutto infortunio. Problema muscolare per l’esterno portoghese che sarà sottoposto ad accertamenti nella giornata di domani.

Possibile stop, dunque, per l’ex Porto in vista della ripresa del campionato e dell’inizio della Champions League. Si attende ora l’esito degli esami strumentali per il calciatore. Thiago Motta e i tifosi bianconeri con il fiato sospeso.