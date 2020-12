Infortunio Coutinho: sarà operato al menisco. Il comunicato del Barcellona

Nuovi guai in casa Barcellona: Philippe Coutinho è costretto ad operarsi per un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Il comunicato

«I test effettuati sul giocatore della prima squadra Philippe Coutinho hanno dimostrato che il centrocampista ha un infortunio al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il trattamento richiederà un intervento chirurgico artroscopico che avrà luogo nei prossimi giorni. Il brasiliano è entrato in campo al 66 ‘del pareggio contro l’Eibar al posto di Miralem Pjanic ma non è riuscito a portare a termine la partita a causa del suo infortunio che ha riportato nei minuti di recupero nel secondo tempo, lasciando il Barça con 10 uomini come già fatto hanno usato i loro cinque sostituti consentiti».