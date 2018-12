Infortunio Cuadrado, il colombiano esce per un problema al ginocchio destro: al suo posto entra Alex Sandro

Al 23′ del primo tempo della sfida tra Young Boys Berna e Juventus, l’attaccante bianconero, Cuadrado, è uscito per un problema al ginocchio destro. Si tratta di una brutta tegola per Massimiliano Allegri che probabilmente dovrà fare a meno del colombiano in vista del derby. Al suo posto è entrato Alex Sandro. Non si conosce l’entità dell’infortunio, a tal proposito ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.