Infortunio Dabo, trauma contusivo al fianco destro: salta il Sassuolo

Infortunio Dabo, il centrocampista della Fiorentina ha accusato un trauma contusivo al fianco destro: salterà il Sassuolo

Il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, non sarà in campo domani pomeriggio nella sfida contro il Sassuolo. Come ha comunicato il club Viola sul proprio sito, Dabo ha accusato un trauma contusivo al fianco destro. Ecco l’ufficialità: « ACF Fiorentina comunica che il calciatore Bryan Dabo non sarà convocato per la partita di domani contro il Sassuolo a causa di un forte trauma contusivo al fianco destro rimediato nella sessione di allenamento di ieri». Seguiranno ulteriori aggiornamenti.