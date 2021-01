Infortunio D’Ambrosio, le scuse di Leris: «Spero non sia niente di grave»

Danilo D’Ambrosio dovrà stare fermo per circa un mese dopo l’infortunio nella gara contro la Sampdoria: arrivano le scuse di Leris

Danilo D’Ambrosio dovrà stare fermo almeno per un mese: lo comunica l’Inter dopo gli esami strumentali per l’infortunio procurato da Leris nel corso della gara contro la Sampdoria. Il francese, sui social, si scusa per l’infortunio.

«Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo, spero che non sia niente di grave e che tornerai presto in campo».

