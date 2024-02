Infortunio Danilo, problemi per il giocatore della Juve

In casa Juve c’è emergenza a centrocampo in vista del match contro il Napoli. Le notizie sull’infortunio di Danilo

Come rivelato da Sky Sport, problemi in casa Juve tra Rabiot, McKennie e Danilo. Il Capitano bianconero, oggi, ha lavorato ancora a parte e resta in dubbio per il match contro il Napoli visto l’infortunio.

Senza Danilo, Allegri avrà un’opzione in meno e nel caso le soluzioni per ovviare alle assenze saranno solo Alcaraz, Miretti e accentrare Cambiaso come mezzala.