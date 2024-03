Infortunio De Ketelaere, le condizioni dell’attaccante dell’Atalanta

Brutto infortunio per Charles De Ketelaere. Ecco le condizioni attuali dell’attaccante belga dell’Atalanta

Brutte notizie per l’Atalanta, soprattutto in attacco: il trequartista belga Charles De Ketelaere si è fermato per infortunio. Ecco le condizioni attuali del numero 17 nerazzurro, ora in ritiro con il Belgio.

CDK ha riscontrato un risentimento muscolare, che gli farà saltare l’amichevole di domani della propria Nazionale in Irlanda. Come comunicato pochi minuti fa dalla Federazione belga, De Ketelaere non ha viaggiato con il resto della squadra per via di un leggero problema agli adduttori. Condizioni da rivalutare nei prossimi giorni a Zingonia: ad oggi risulta che De Ketelaere per il momento non ha lasciato il ritiro della propria Nazionale.