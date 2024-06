Infortunio Di Marco, l’esterno interista sarà OUT per Croazia Italia? Ecco i dettagli sul DANNO

Infortunio Dimarco, l’esterno costretto a non esserci contro la Croazia! Tegola per Spalletti a pochi giorni dal match decisivo per l’Italia

Arrivano brutte notizie dal ritiro della Nazionale, dove Federico Dimarco durante l’allenamento mattutino ha rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare Croazia Italia.

Tale problema gli è risultato assai fatale in vista del match di lunedì. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Brutta tegola dunque per Spalletti a pochi giorni dalla gara chiave per il passaggio del turno.