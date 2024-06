Infortunio Dimarco, il messaggio della FIGC: «Condizioni da monitorare giorno dopo giorno»

Il comunicato della FIGC sulle condizioni di Dimarco, alle prese con un infortunio che rischia di fargli saltare la sfida con la Croazia

In casa Italia, in avvicinamento alla sfida decisiva contro la Croazia per il proseguo degli Europei, si monitorano le condizioni di Federico Dimarco, alle prese con un infortunio che rischia di fargli saltare la partita con la Croazia. Di seguito il comunicato della FIGC.

«La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia. Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno. La squadra di Spalletti si allenerà anche domattina all’Hemberg Stadion di Iserlohn, a partire dalle 10.45. Poi nel pomeriggio il trasferimento a Lipsia per la consueta conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti».