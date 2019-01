Infortunio Douglas Costa, un problema al polpaccio destro costringe il bianconero al cambio: al suo posto entra Khedira

Al 44′ del secondo tempo, Douglas Costa deve abbandonare il campo per un sospetto problema muscolare. Il calciatore della Juventus esce infatti dal campo zoppicando e al suo posto entra Khedira. I tifosi bianconeri sperano che l’infortunio non sia più grave del previsto e che possa esser in campo per la sfida contro il Chievo in Serie A.