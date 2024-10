Infortunio Douglas Luiz, ecco i tempi di recupero per il centrocampista della Juve

Infortunio Douglas Luiz, spuntano fuori i tempi di recupero per il centrocampista della Juve. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Douglas Luiz, con il brasiliano che ha accusato un fastidio muscolare prima della partita allo Stadium contro lo Stoccarda.

La buona notizia per i bianconeri è proprio sull’esclusione di lesioni, centrocampista della Juve salterà la sfida di campionato contro l’Inter e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Si pensa al suo recupero, almeno in panchina, per la sfida di infrasettimanale di campionato contro il Parma.