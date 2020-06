Infortunio Duarte, nuovo problema per il Milan: gli aggiornamenti

Un nuovo ko fisico per il Milan. Dopo Ibrahimovic, infortunio anche per il difensore centrale Leo Duarte: le ultime

Nuovi problemi in casa Milan. La ripresa degli allenamenti non è iniziata nel migliore dei modi per i rossoneri. Stando a quanto riferito da Sky Sport, anche Duarte è stato costretto a dare forfait.

Stiramento al flessore per il difensore brasiliano: questa la prima diagnosi, domani farà gli esami e ne sapremo sicuramente di più. Previste 3-4 settimane di stop. Se confermato, l’ultima parte di stagione per il centrale sarebbe praticamente compromessa.