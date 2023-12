Manchester City, dubbio Haaland per il Mondiale per Club

Preoccupano le condizioni di Erling Haaland in casa Manchester City soprattutto in vista della semifinale del Mondiale per Club

Dall’Inghilterra e Guardiola in conferenza ha parlato chiaro dell’attaccante norvegese che è tornato soltanto ieri a Manchester dopo l’infortunio alla caviglia, visto che si è andato a curare in Spagna.