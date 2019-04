Infortunio Iago Falque, stiramento del legamento: ai box per un mese

Mazzarri deve rinunciare a Iago Falque per un mese circa: si tenta il recupero in vista del match contro il Genoa

È stato confermato lo stiramento del legamento riporto da Iago Falque contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’esterno del Torino dovrà stare fermo ai box per 20-30 giorni. L’obiettivo di Mazzarri è quello di avere lo spagnolo a disposizione per la partita contro il Genoa.

Torino in apprensione per le condizioni dell’attaccante spagnolo. Infortunio Iago Falque: salterà la Sampdoria. Le ultimissime – 2 aprile, ore 18

Iago Falque salterà la Sampdoria ma con ogni probabilità sarà costretto a stare fermo per diverse settimane, causa stiramento: «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Iago Falque hanno evidenziato lo stiramento di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica». Queste invece le parole di Mazzarri: «Perdita grossissima, spero di recuperarlo prima della fine dell’anno, è un giocatore che può fare la differenza».

Infortunio Iago Falque: out in Torino-Sampdoria – 2 aprire, ore 11

Il Torino ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri. Dopo il pareggio di Firenze contro la Fiorentina, i granata hanno spostato il mirino sulla Sampdoria, prossimo avversario in campionato. I granata, nel momento più delicato della stagione, dovranno fare a meno di Iago Falque. Il calciatore spagnolo, uno dei giocatori più importanti per i granata, non sta vivendo una grande annata e nel match contro la Fiorentina ha lasciato il campo al 5′ del secondo tempo per un infortunio. Il giocatore ha riportato un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare la gara con la Sampdoria. Infortunio Iago Falque: le ultime.

Il problema al ginocchio è ancora da verificare tramite accertamenti che, come ha annunciato il sito del Torino nella giornata di ieri, si terranno solo nella giornata odierna. E’ praticamente certa la sua assenza nella sfida di mercoledì sera contro la Sampdoria, un match importantissimo in chiave Europa. L’attaccante spagnolo sarà costretto, salvo sorprese, a saltare il match con la Samp, una sorta di derby per lui, ex Genoa. Da valutare la sua presenza nel match del fine settimana contro il Parma. Presto nuovi aggiornamenti.