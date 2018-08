Infortunio Ilicic, Gasperini e tutta l’Atalanta sono in ansia: lo sloveno è ancora ricoverato in ospedale in seguito all’infezione ad un linfonodo

Preoccupa la situazione di Josip Ilicic, preoccupa eccome. Lo sloveno è ancora ricoverato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, nonostante le prime aspettative lo volessero già dimesso domenica scorsa. Ad allarmare ulteriormente i tifosi dell’Atalanta, e a dirla tutta anche diversi fantallenatori, ci sono le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini: «E’ una grande perdita, ora è ancora in ospedale. Non abbiamo ancora i tempi precisi ma sarà un recupero lungo. Aspettiamo le parole dei medici».

Il problema rimane l’infezione alla mandibola destra, legata probabilmente a un linfonodo che continua a tormentare l’ex Palermo. I medici non hanno ancora pervenuto l’antibiotico giusto per debellare il problema e, qualora non si riuscisse a trovare una soluzione in tempi brevi, si potrebbe addirittura procedere all’incisione dell’ascesso.