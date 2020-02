Infortunio Kanté, problemi muscolari per il francese: si teme un lungo stop

Infortunio Kanté, problemi muscolari per il francese. Nei prossimi giorni si capirà meglio quali saranno i tempi di recupero

Le parole di Frank Lampard non fanno pensare a nulla di buono. Come riportato da TMW, il manager dei londinesi ha evidenziato i problemi fisici di Kanté al termine del match con il Manchester United: «Kanté ha accusato un problema all’adduttore e non sta affatto bene, al più presto sarà sottoposto agli esami». Nei prossimi giorni si capirà meglio quale sarà l’entità dell’infortunio, ma ovviamente si teme un lungo stop.