Infortunio Kean: problemi alla coscia sinistra per il bianconero

Infortunio Kean: trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra per l’attaccante della Juventus, sarà sottoposto ad accertamenti

Altra tegola per la formazione di Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di diversi giocatori a causa di infortunio. Alla lunga lista in cui emergono i nomi di Douglas Costa, Matuidi, Cancelo e Bernardeschi, si aggiunge infatti anche Moise Kean.

L’attaccante della Juventus ha difatti accusato un nuovo infortunio, ovvero un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra. Per questo motivo, il giocatore Under 21, sarà sottoposto ad ulteriori aggiornamenti. Ecco il comunicato del club bianconero: «Kean dovrà essere sottoposto ad accertamenti per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra. La squadra tornerà in campo domani per una seduta pomeridiana, in programma al JTC alle 16.15 e aperta ai media per i primi quindici minuti».