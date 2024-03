Infortunio Koopmeiners, si ferma il centrocampista dell’Atalanta

Infortunio Koopmeiners, ecco le condizioni attuali del centrocampista dell’Atalanta. Il comunicato

Le Nazionali stanno portando brutte notizie per l’Atalanta: dopo De Ketelaere è rimasto bloccato per infortunio anche Teun Koopmeiners. Ecco il comunicato dell’Olanda aspettando l’esito degli esami sull’entità del danno.

IL COMUNICATO – Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania