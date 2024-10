Infortunio Koopmeiners, COSTOLA INCRINATA per il centrocampista juventino. Le ultime NOVITA’

Infortunio Koopmeiners, la RIVELAZIONE: «COSTOLA incrinata e faticava a respirare». COSA FILTRA verso la Lazio: tutti i dettagli

Arrivano le prime notizie per quanto riguarda le condizioni di Teun Koopmeiners. Il centrocampista è uscito al primo tempo di Juventus–Cagliari di Serie A per un dolore al costato, come vi aveva raccontato Juventusnews24 nella giornata di ieri.

Emanuele Gamba di Repubblica ha svelato che l’olandese ha una costola incrinata a causa di uno scontro di gioco avvenuto contro il Lipsia. Dopo 30 minuti della sfida di campionato il bianconero ha iniziato ad accusare dolori al costato e ha iniziato a far fatica a respirare. La presenza di Koopmeiners con la Juve per il prossimo match contro la Lazio è in forte dubbio