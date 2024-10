Infortunio Koopmeiners, oggi il provino per Juve-Parma: cosa filtra sul rientro

Le ultime sulle condizioni fisiche dopo l’infortunio di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese della Juve, in vista della sfida contro il Parma

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si avvicina il ritorno in campo di Teun Koopmeiners dopo l’infortunio alla costola. Oggi è infatti in programma un provino per capire se potrà essere a disposizione già domani per Juve-Parma.

In alternativa l’olandese rientrerà nella trasferta contro l’Udinese nel weekend di Serie A. Attese indicazioni dalla conferenza stampa odierna di Thiago Motta.