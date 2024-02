Infortunio Lookman, novità sull'attaccante dell'Atalanta. Le ultime

Novità importanti dal Centro Bortolotti di Zingonia per quanto riguarda l’infortunio in casa Atalanta di Ademola Lookman

Stamattina l’Atalanta si è allenata a Zingonia, e nel report d’allenamento odierno ha riportato una novità importante per quanto riguarda l’infortunio dell’attaccante Ademola Lookman: in bilico per la partita con il Milan.

Oggi il nigeriano ha svolto allenamento individuale riscontrando un leggero miglioramento rispetto a ieri. Per quanto riguarda gli altri invece da sottolineare il recupero vicino del difensore José Palomino.