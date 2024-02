Infortunio Martinez Quarta, il centrale ci sarà contro il Torino?

Fiorentina, monitorate le condizioni dell’infortunio di Martinez Quarta: il calciatore ha i calcoli renali ed è a rischio per il Torino

La Fiorentina prepara la sfida contro il Torino e intanto monitora le condizioni di Martinez Quarta, alle prese con un singolare infortunio. Il difensore ex River Plate, come riportato dal Corriere dello Sport, è alle prese con dei calcoli renali: i primi sintomi lo scorso lunedì mattina e Italiano lo ha lasciato a riposo contro la Lazio. Il difensore, ricoverato in ospedale, avrebbe dovuto essere dimesso ieri e invece è rimasto un’altra notte in osservazione e le speranze che sia disponibile contro i granata si assottigliano.

L’argentino non è il solo in casa viola alle prese con la malattia: continua la riabilitazione di Kouamé, tornato dalla Coppa d’Africa con la malaria. L’Ivoriano lunedì sera era al Franchi per assistere alla partita dei suoi compagni: le condizioni sono migliorate e potrebbe tornare a disposizione di Italiano nell’ottavo di Conference League contro il Maccabi Haifa.