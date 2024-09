Infortunio Milik, spunta una DATA per il RECUPERO dell'attaccante. Ci sarà per quella partita - Calcio News 24

Infortunio Milik, le ultime sulle condizioni dell’attaccante juventino: punta questa partita per tornare a disposizione di Motta

Come spiegato da Tuttosport, Arkadiusz Milik vede la fine del lungo tunnel nel quale era entrato dopo l’infortunio al menisco che lo aveva costretto a saltare l’ultimo Europeo. Il polacco è ora più vicino al rientro in campo.

L’attaccante punta a tornare tra i convocati della Juve per la sfida al Napoli del 21 settembre prossimo, quando la sua ex squadra arriverà in visita allo Stadium per la quinta giornata di questo campionato.