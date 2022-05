Infortunio Nandez: nuovo problema per il centrocampista del Cagliari in dubbio per il match con la Salernitana

Il Cagliari è sceso in campo nella mattinata di oggi al centro sportivo di Asseminello per un nuovo allenamento in vista della gara di domenica all’Arechi contro la Salernitana sotto l’egida guida di mister Agostini.

All’allenamento non ha preso parte il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez che ha lavorato a parte a causa di un fastidio al quadricipite della coscia destra: le sue condizioni saranno da valutare in vista di domenica.