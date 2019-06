Neymar out dalla Copa America dopo l’infortunio. Ecco l’analisi del medico del Brasile Rodrigo Lasmar sulla fragilità del campione

Infortunio Neymar: colpa del suo modo di giocare? Il medico del Brasile Rodrigo Lasmar ha espresso la propria opinione.

Ecco le sue parole a Globoesporte:«L’infortunio è capitato per la stessa azione, per una fatalità, per il suo stile di gioco… Lui riceve un fallo, protegge, cerca lo strappo e il suo piede finisce per girarsi…».