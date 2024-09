Infortunio Pellegrini, da valutare le sue condizioni: la Roma aspetta

Infortunio Pellegrini: il capitano della Roma ha avuto un problema di natura fisica con la nazionale, la società aspetta notizie sulle sue condizioni

In casa Roma sono da monitorare le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, come riportato dal Corriere dello Sport, è uscito per un fastidio fisico durante la sfida di Nations League Francia-Italia.

La FIGC non ha rilasciato alcun comunicato sulle sue condizioni il che lascia pensare che non si tratti di un problema grave, ma la Roma controllerà le sue condizioni al suo rientro nella capitale per capire se sarà subito disponibile nella partita contro il Genoa.