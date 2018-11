Infortunio Pellegrini, dolore al flessore della coscia: a rischio il Real Madrid

Infortunio Pellegrini, il classe ’93 si accascia al 79′ e viene sostituito da Zaniolo

Brutte notizie per la Roma in vista del Real Madrid. Lorenzo Pellegrini, dopo l’ennesima super prestazione con i giallorossi, si è accasciato a terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo nella sfida contro l’Udinese. Sostituito al 79′ per Zaniolo, il classe ’93 ha sentito dolore al flessore della coscia. Un problema che potrebbe tenerlo fuori non solo per la Champions ma più a lungo. Seguono aggiornamenti.