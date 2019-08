Infortunio Ronaldo, il portoghese è tornato a lavorare in gruppo a cinque giorni dall’esordio in campionato col Parma

In campo mancava ancora Sarri, ma oggi alla Continassa è tornato a lavorare in gruppo Cristiano Ronaldo. A cinque giorni dall’esordio in campionato contro il Parma, dunque, il fuoriclasse lusitano ha smaltito l’affaticamento che l’aveva escluso dal vernissage di Villar Perosa e dall’amichevole con la Triestina.

“L’esordio in Serie A si avvicina e la squadra questo pomeriggio è scesa in campo al JTC per la prima seduta della settimana, alla quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo, rientrato con il gruppo“, si legge nella nota diffusa dal club.