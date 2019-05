Infortunio Rugani: salta il derby Juve-Torino

Infortunio Rugani: il difensore salta il derby con il Torino per un problema fisico. Le ultimissime sulle sue condizioni

Una nuova assenza per infortunio in casa Juventus. Daniele Rugani non scenderà in campo nel derby contro il Torino in programma domani sera. Il centrale classe ’94 non è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida di domani e non sarà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Infortunio Rugani: le ultime.

E’ stato proprio il tecnico bianconero, intervenuto in conferenza stampa, a spiegare il motivo del forfait del suo difensore: «Rugani non c’è perché sabato è venuto ma aveva un po’ di infiammazione». Nuovo problema per Rugani, niente Juve-Toro per lui.