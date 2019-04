Il Genoa si appresta ad affrontare la Spal. Prandelli potrebbe rinunciare all’attaccante. Infortunio Sanabria: le ultime

Il Genoa affronterà la Spal in uno scontro diretto delicato. Momento difficile per i rossoblù con la contestazione a Preziosi, l’esonero ‘sfiorato’ da Cesare Prandelli e anche i tanti infortuni. Oscar Hiljemark, Stefano Sturaro e Andrea Favilli ko, Veloso squalificato, ora c’è anche l’allarme Sanabria. Infortunio Sanabria: salta la Spal?

L’attaccante paraguaiano, che non sta attraversando un gran momento, proprio come il Genoa, ha riportato una distorsione al ginocchio nella sfida al ginocchio. Un infortunio meno grave rispetto a quello di Sturaro ma il giocatore non si sta allenando regolarmente e, per il momento, è da considerare a rischio per la sfida di Ferrara contro la Spal.