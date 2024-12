Infortunio Scalvini, buone notizie per il difensore dell’Atalanta in vista della gara contro la Lazio. Ecco le ultime

Oggi allenamento a Zingonia per l’Atalanta, e sono emerse delle novità importanti per quanto riguarda l’infortunio di Giorgio Scalvini. Ecco l’ultimo report dei nerazzurri dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti.

Buone notizie per il difensore Giorgio Scalvini: oggi allenamento parziale in gruppo e con possibilità enormi di essere presente contro la Lazio. Per Gianluca Scamacca solito allenamento individuale, terapie per Mateo Retegui.