Infortunio Schick, il ds del Bayer Leverkusen svela: «L’impressione è che non sia nulla di grave»

Infortunio Schick, il direttore sportivo del Leverkusen ammette: «L’impressione è che non sia nulla di grave». Le dichiarazioni

Ansia in casa Bayer Leverkusen dopo l’infortunio di Patrick Schick, che lo ha costretto alla sostituzione nel corso della vittoria in Coppa di Germania contro il Bayern Monaco. L’attaccante è uscito dal campo anzitempo a causa di un problema muscolare. L’ex centravanti della Roma aveva già sentito fastidio dopo uno scontro ricevuto nella sfida contro l’Union Berlino. Ecco che a questo proposito il ds dei tedeschi, Simon Rolfes ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore. La sua presenza in campo, inoltre, nel match contro l’Inter in Champions League sarebbe a rischio.

INFORTUNIO SCHICK – «È possibile che quei problemi siano riemersi. La prima impressione è che non sia nulla di troppo grave, perché Patrik ha lasciato il campo molto rapidamente appena ha avvertito qualcosa».