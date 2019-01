Infortunio Sensi: distorsione alla caviglia per il centrocampista neroverde che ha dovuto abbandonare il campo

Brutta botta per De Zerbi che ha dovuto effettuare un cambio obbligatorio. Distorsione alla caviglia per il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi che ha dovuto abbandonare il campo per far posto a Magnanelli. Le condizioni del talentino neroverde saranno valutate in settimana con esami specifici.