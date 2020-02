Infortunio Skorupski: il portiere è out per la sfida all’Udinese

Infortunio Skorupski: piove sul bagnato in casa Bologna. Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare anche al suo portiere titolare

Incredibile sfortuna per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riporta il Corriere di Bologna, il tecnico dei felsinei dovrà rinunciare anche a Lukasz Skorupski per la sfida all’Udinese in scena tra poche ore.

Il portiere è vittima di un forte attacco influenzale che lo costringerà a rimanere a casa e non prendere parte alla sfida contro la squadra di Luca Gotti; Skorupski ha provato a recuperare ma senza esito. Emergenza totale per il Bologna.