Infortunio Suslov, cosa è successo al centrocampista del Verona

Infortunio Suslov, guai per il centrocampista del Verona in vista della gara contro il Cagliari settimana prossima. Ecco le ultime

Se da una parte il Cagliari sta lavorando per la sfida contro l’Hellas Verona, dall’altra parte la squadra di Marco Baroni dovrà fare a meno di Tomas Suslov: bloccato per infortunio. Ecco il comunicato.

“Tomas Suslov non potrà giocare e non si recherà nemmeno a Oslo. Si è sottoposto a una risonanza magnetica. Ha parzialmente strappato i legamenti della caviglia destra, il trattamento è stimato in 3 o 4 settimane”.