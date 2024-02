Infortunio Thuram, il francese spera di esserci per l’Atletico

L’infortunio di Thuram sembra essere più preoccupante del previsto e soltanto dopo gli esami si avrà la certezza dei tempi di recupero

L’infortunio di Thuram sembra essere più preoccupante del previsto e soltanto dopo gli esami si avrà la certezza dei tempi di recupero.

L’attaccante francese dell’Inter vuole fare di tutto per esserci, o meglio spera, per la gara di ritorno contro l’Atletico. Al Wanda Metropolitano sarà una gara fondamentale per reggere e tenere il vantaggio conquistato a San Siro. Con gli esami si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni ma le sensazioni sono che si possa trattare di un’elongazione all’adduttore.