Infortunio Thuram, novità importanti sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter

Infortunio Thuram, novità molto importanti dal ritiro della Francia. Le condizioni attuali dell’attaccante dell’Inter

Ieri Marcus Thuram non si era allenato insieme al resto dei suoi compagni di nazionale, nel ritiro della Francia, tanto da far accendere un allarme in casa Inter su una possibile ricaduta dell’infortunio alla caviglia. Dall’altra parte però sono emerse delle novità importanti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie dal ritiro della Francia sulle sue condizioni.

IL PUNTO – «L’attaccante è a posto, nessun problema alla caviglia. Le lesioni ai legamenti erano già state escluse, Marcus ieri ha svolto fisioterapia ma resta a disposizione del c.t. Deschamps. Non preoccupa neppure Asllani, che ieri ha saltato in via precauzionale

l’allenamento con la nazionale albanese. Nessun guaio muscolare, solo un po’ di dolore

per via di una contusione al polpaccio rimediata due giorni fa: già oggi sarà in gruppo».