Infortunio Toloi, scontro con Miranda: lascia il campo

Problemi per il difensore dell’Atalanta nel corso della sfida contro l’Inter. Infortunio Toloi: le ultimissime e gli aggiornamenti

Il match tra Atalanta-Inter perde uno dei suoi protagonisti. Rafael Toloi, difensore centrale dell’Atalanta, ha lasciato il campo nella ripresa dopo un violento scontro di gioco con Miranda in cui ha avuto la peggio. Il difensore della Dea ha lasciato il campo con un vistoso taglio, perdendo tanto sangue. Nulla di grave ma il difensore è stato medicato in seguito. Infortunio Toloi: problemi per Gasperini nel corso della sfida tra Atalanta e Inter. Il difensore centrale è stato rimpiazzato da Castagne. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti sulle condizioni del difensore.