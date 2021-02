Virgil Van Dijk sta lavorando per recuperare al più presto dal grave infortunio nello scontro con Pickford: il suo allenamento – VIDEO

Virgil Van Dijk ha accusato un grave infortunio del derby contro l’Everton ad inizio stagione. Il difensore del Liverpool, finalista al Pallone d’Oro nella stagione 2018/2019, è fuori dunque dall’ottobre 2020.

Sui suoi canali social, il difensore olandese mostra l’allenamento speciale per ritornare in forma dopo il grave stop: Klopp attende il suo leader difensivo per un Liverpool che ha fatto un po’ fatica.