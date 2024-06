Infortunio Zirkzee, PESSIME NOTIZIE per il centravanti dell’Olanda. Cosa è successo nelle ultime ore?

Infortunio Zirkzee, l’attaccante del Bologna si ferma e rischia di SALTARE la PARTITA di domani tra Olanda e Austria

Pessime notizie per Joshua Zirkzee, obiettivo caldissimo della sessione di calciomercato odierna, ha riscontrato un brutto infortunio. L’attaccante, convocato in extremis dall’Olanda per gli Europei tuttora in corso di svolgimento in Germania, non si è allenato nella giornata di oggi come riferito da Agenzia Ansa.

Il classe 2001 così rischia di saltare la gara di domani contro l’Austria. Tale assenza è dovuta a una sindrome influenzale.