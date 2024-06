Inghilterra, il Guardian consiglia Southgate: «Bisogna cambiare: e questo significa TOGLIERE BELLINGHAM»

Il celebre quotidiano inglese, The Guardian, suggerisce a Southgate un cambio radicale in vista di Inghilterra-Slovacchia

L’edizione di ieri del Guardian ha analizzato le difficoltà dell’Inghilterra nella fase a gironi di Euro 2024 e in un lungo e interessante articolo, l’inviato Jacob Steinberg ha “consigliato” a Southgate una soluzione drastica: togliere Bellingham per far rendere meglio la squadra contro la Slovacchia.

«I tuoi campioni sono pur sempre i migliori calciatori, ma la squadra migliore non è sempre quella con tutti i campioni in campo». Inizia così il pezzo in cui, pur riconoscendoli la buona prestazione nel primo tempo contro la Serbia, con tanto di gol, Bellingham ha poi cominciato a collezionare brutte prestazioni. «É come se pensasse di dover fare come Maradona a Messico 86», prosegue Steinberg, che comunque precisa che toglierlo dalla squadra non significa bocciarlo: «A volte dimentichiamo che ha 20 anni. É il futuro della nazionale, ma al momento Southgate deve pensare al presente».

Il principale problema però è quello tattico: Bellingham e Foden – che parte da sinistra – finiscono sempre con il pestarsi i piedi al centro, mentre Saka a destra dà profondità, ma senza essere cercato. Per questo motivo il Guardian propone come soluzione l’impiego di Gordon a sinistra, Saka a destra e Foden riportato al centro, lasciando Jude in panchina.