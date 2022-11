Inghilterra, James salta il Mondiale: «Sono devastato, ci credevo» – FOTO

Inghilterra, Reece James sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar che comincerà a breve: il messaggio – FOTO

Non ci sarà Reece James a Qatar 2022. Il terzino inglese lo ha annunciato con un messaggio sui suoi canali social ufficiali.

IL MESSAGGIO – «Sono devastato. Nel momento in cui mi sono infortunato al ginocchio, sapevo che la strada per la Coppa del Mondo sarebbe stata stretta, ma ho sempre pensato che fosse possibile. Ho lavorato più duramente di quanto avrei mai pensato per dare a me stesso le migliori possibilità di andare e credevo davvero di poter aiutare la squadra. Buona fortuna ragazzi».